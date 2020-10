MUINDO NOVO-MS (Correspondente) – A PRF, em ação conjunta com a Polícia Militar e a Receita Federal, apreendeu um revólver, munições e recuperou um veículo que seria levado para a fronteira, na noite desta quarta-feira (21), no Município. Os policiais receberam informações sobre o roubo de um Toyota/Corolla e um Vw/Gol, placas de Eldorado/MS. A equipe, com o apoio da Receita Federal e da Polícia Militar, realizou a abordagem ao Gol, na BR-163.

Questionado, o motorista confessou ter sido contratado para transportar o veículo até a fronteira com o Paraguai. No carro, foram encontrados um revólver, munições, documentos e pertences da vítima do roubo. O outro veículo não foi localizado. Diante do flagrante, o envolvido foi encaminhado para a Polícia Civil em Eldorado/MS e pode responder por roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.