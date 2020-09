PONTA PORÃ – MS (Correspondente) – A PRF apreendeu nesta quinta-feira (03), cerca de 14 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-463. A apreensão ocorreu quando os agentes avistaram um comboio de veículos desviando para uma estrada vicinal. Os carros se separaram e os policiais acompanharam um VW/Santana, com placas de Dourados/MS. Em seguida, o motorista apreendeu fuga em alta velocidade realizando manobras perigosas. Após perseguição, o motorista (23), abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mais foi detido pelos policiais. No interior do veículo foi localizado a carga de cigarros, além de um rádio comunicador. Diante dois fatos, o motorista foi preso juntamente com os cigarros e o veículo e encaminhado para a delegacia do município.