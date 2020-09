TERENOS – MS (Correspondente) – A PRF apreendeu ontem (02), cerca de 1.080 Kg de maconha em um veículo na BR-262. Durante fiscalização na rodovia, os agentes tentaram abordar um Renault/Duster, com placas de Ponta Grossa/PR, mais o motorista não parou e apreendeu fuga. Após perseguição, o indivíduo abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mais foi detido pelos policiais. No interior do veículo, foi localizado os entorpecentes avaliados em mais de R$ 1 milhão. Preso, o jovem (19), disse que receberia R$ 5.000,00 pelo transporte e que teria pego as drogas em Anastácio/MS, e levaria até Campo Grande/MS. Diante dos fatos, o jovem foi encaminhado juntamente com o carro e os entorpecentes para a delegacia do município.

PRF apreende 1 tonelada de maconha e recupera veículo em Terenos (MS)

