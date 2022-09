A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem em Anastácio suspeito de comprar votos com carro da prefeitura de Corumbá. Os policiais receberam a denúncia de que ele estava num carro da secretaria de saúde com dinheiro para a compra de votos. Quando os militares o abordaram encontraram com ele R$ 10 mil. Ao ser indagado, o motorista disse que o valor seria usado na compra de uma casa no valor de R$ 21 mil. Como o motorista não comprovou a origem lícita do dinheiro foi conduzido à Polícia Judiciária.