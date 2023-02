A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem suspeito de tentativa de feminicídio ontem (2) na BR-262 em Água Clara. Os policiais abordaram um taxi que transportava um passageiro de Água Clara até a cidade de Três Lagoas. O passageiro alegou não portar documentos pessoais e apresentou bastante nervosismo durante a abordagem policial. Além de respostas contraditórias acerca do motivo da sua viagem até a cidade de Três Lagoas.

Durante os procedimentos de identificação, a equipe PRF recebeu a informação da Polícia Civil do Município sobre uma possível tentativa de feminicídio com incêndio residencial, ocorrida em Água Clara, mostrando a foto do possível autor, o qual correspondia ao passageiro abordado. Após a sua identificação, o passageiro confessou que estava fugindo para Três Lagoas após agredir sua ex-esposa. Alegou ainda que durante a luta corporal a casa começou a pegar fogo, mas não soube explicar o motivo do incêndio. A mulher foi socorrida para o hospital local e depois encaminhada para Campo Grande devido a gravidade das queimaduras. O suspeito foi preso e encaminhado para a Polícia Civil de Água Clara.