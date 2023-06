PRF realiza escolta de Ministros na Capital

Comando de Operações Especializadas da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul realizou, entre os dias 16 e 17 de junho, a escolta dos Ministros do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, das Mulheres, Cida Gonçalves, e da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo.

Na agenda oficial, as autoridades visitam a cidade de Campo Grande (MS) para realizar a plenária presencial do PPA (Plano Plurianual) Participativo, um meio de definir diretrizes e metas do Governo Federal para o uso do orçamento entre 2024 e 2027, além de cumprir compromissos previstos nas agendas partidárias.

Para operação, foram mobilizados cerca de 25 policiais rodoviários federais, entre batedores, seguranças, equipes táticas e de apoio, atuantes de de forma ostensiva e velada para garantir a mobilidade e segurança das autoridades presentes na capital.