Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, nesta quinta-feira (23), a Operação Natal 2021 nas rodovias federais do Mato Grosso do Sul, que segue até domingo (26). No Mato Grosso do Sul, 500 PRFs distribuídos em 9 Delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF reforçam a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos num total de dez BRs, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência.

A operação Natal é parte integrante do Programa RODOVIDA que visa concentrar esforços interinstitucionais para reduzir a violência do trânsito, materializada através dos acidentes de trânsito. Entre os focos de fiscalização das equipes da PRF estão a alcoolemia ao volante, as ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio. Em resumo, busca-se coibir as infrações mais comuns ou potencialmente perigosas para a segurança do trânsito.

Restrição de tráfego

Para melhorar a segurança, o feriado contará com restrição de tráfego em trechos rodoviários de pista simples. O descumprimento constitui infração de trânsito de natureza média (5 pontos) e multa de R$ 130,16 sendo que o motorista só poderá voltar a circular após o término do horário da restrição.

É proibido o trânsito de veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de autorização especial de trânsito (AET) ou autorização específica (AE), cujo peso ou dimensão exceda qualquer um dos seguintes limites regulamentares:

Largura máxima: 2,60 metros;

Altura máxima: 4,40 metros;

Comprimento total de 19,80 metros; e

Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos: 57 toneladas.

24/12, sexta-feira, das 14h às 22h;

25/12, sábado, das 6h às 12h;

26/12, domingo, das 16h às 22h.

Operação Natal 2020

Em 2020, durante a Operação Natal, foram registrados 14 acidentes, sendo 2 considerados graves. Ao todo, 18 pessoas ficaram feridas e nenhuma morte foi registrada.

Autuações Gerais

Foram registrados 1.289 autos de infrações gerais.

Alcoolemia

A PRF realizou 45 testes com o bafômetro – etilômetro nas rodovias federais do MS; 20 motoristas foram flagrados em fiscalizações com o etilômetro; 7 condutores foram presos.

Resultados Operação Natal 2021

O balanço deste ano será divulgado na segunda-feira (27), sem previsão de divulgações parciais durante a operação.

Dicas para uma viagem segura