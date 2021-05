Um policial rodoviário federal foi socorrido na manhã desta sexta-feira (7), após a viatura em que estava um Chevrolet Cruze, colidiu com um caminhão Ivecto Strna BR-163 entre Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul. Na viatura estavam três policiais que encerravam o turno de trabalho. Com o impacto a viatura foi parar às margens da rodovia. Um outro policial seguia à frente levando um carro apreendido com contrabando pela equipe. O Policial que sofreu ferimentos leves já recebeu alta hoje à tarde. Ele levou três pontos em uma das mãos, conforme informado pela assessoria de imprensa da PRF. O policial se recupera em casa.