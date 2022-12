Polícia Rodoviária Federal recuperou, na tarde desta terça-feira (28), em Campo Grande um caminhão roubado no Mato Grosso. Os policiais rodoviários federais realizavam fiscalização, quando avistaram um caminhão M.Benz/1113. Os policiais já tinham informações sobre um caminhão com as mesmas características que teria sido roubado em Mato Grosso.

Ao receber ordem de parada no km 434 da BR-163 o caminhoneiro não parou e iniciou fuga. Durante o acompanhamento tático, o suspeito colocou em risco a vida dos outros usuários da rodovia. Após alguns quilômetros, o motorista entrou em uma estrada vicinal, abandonou o caminhão e disparou contra os policiais, que revidaram. O suspeito empreendeu fuga a pé, buscas estão sendo realizadas no local, porém ele não foi localizado até o momento. O caminhão foi recuperado e encaminhado à Polícia Judiciária local.