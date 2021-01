A PRF recuperou, na madrugada desta sexta-feira (29) dois veículos com registro de roubo e furto, em Campo Grande/MS. Os policiais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram uma I/Toyota Hilux Cd, placas aparentes de Ituverava/SP. Ao consultar os elementos identificadores, foi constatado que o veículo possuía uma ocorrência de roubo, desde o último dia 25 de janeiro, com as placas originais de Santa Ernestina (SP). O motorista disse ter pego a Toyota em Araraquara (SP) e entregaria no aeroporto de Campo Grande (MS). Pelo transporte, relatou que receberia R $1.000,00. Na segunda ocorrência, a equipe abordou uma Honda/Cg150 Fan Esdi, placas de Campo Grande/MS. Em checagem aos sistemas, os policiais descobriram que a motocicleta possuía um registro de furto, desde 2 de janeiro. Os dois envolvidos foram presos e encaminhados, juntamente com os veículos, para a Polícia Civil em Campo Grande/MS.