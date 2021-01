MIRANDA-MS (Correspondente) – A PRF recuperou, nesta quarta-feira (27), em Miranda/MS e Corumbá/MS, dois veículos e prendeu três pessoas envolvidas nas ocorrências. Os policiais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um Honda/Civic, placas aparentes de São Paulo. O motorista (35) estava acompanhado por um passageiro, de 30. Durante a identificação veicular, foi constatado que o veículo possuía ocorrência de roubo no Rio de Janeiro, desde dezembro de 2020. Os envolvidos relataram ter pego o Civic em Campo Grande (MS) e levariam até Corumbá (MS). Eles foram encaminhados, juntamente com o carro, para a Polícia Civil em Miranda/MS.

Ainda na BR-262, no município de Corumbá/MS, os policiais rodoviários federais abordaram uma Chevrolet/S10, placas de Belo Horizonte/MG, e de propriedade de uma locadora de veículos. Diante da informação do boletim de roubo/furto no estado de São Paulo. O motorista foi encaminhado para a Polícia Civil em Corumbá/MS, junto com o veículo.