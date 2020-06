A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou nesta quarta-feira (3) em Água Clara (MS) uma caminhonete fruto de roubo com sequestro e cárcere privado do proprietário. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam no km 141 da BR-262, quando foi dada ordem de parada a uma I/Toyota Hilux Cd, placas Chapadão do Sul (MS). O motorista não respeitou a ordem e iniciou fuga.

Foi realizado acompanhamento tático até o momento em que suspeito parou a caminhonete, sendo abordado pelos policiais. Quando questionado sobre a propriedade do veículo, o homem, de 28 anos, afirmou ter pego a caminhonete em Chapadão do Sul (MS), de uma pessoa desconhecida. Disse ainda que levaria o automóvel até Dourados (MS), onde entregaria a uma outra pessoa e receberia a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo transporte.

Diante das informações obtidas, a equipe realizou contato com a Polícia Civil em Chapadão do Sul (MS), onde foi confirmado que havia uma informação de desaparecimento do proprietário da Hilux, relatada pela esposa da vítima.

Foi realizado o contato com a mulher, que confirmou as informações acerca do desaparecimento do marido e do veículo, informando ainda que estaria providenciando o registro. Os agentes também realizaram contato com a Polícia Militar em Chapadão do Sul (MS), que informou estar em ação para localizar a vítima desaparecida.

Diante dos fatos, o condutor foi preso pelos crimes de roubo, sequestro e cárcere privado, sendo encaminhado para a Polícia Civil em Água Clara (MS), juntamente com o veículo.

Na manhã desta quinta-feira (4), os policiais rodoviários federais foram informados de que a vitima de sequestro havia sido liberada.