TRÊS LAGOAS – MS (Correspondente) – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na noite desta quarta-feira (26), dois veículos roubados no Rio de Janeiro. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um caminhão cegonha transportando 13 veículos. Ao realizar a vistoria dos automóveis transportados, a equipe descobriu que um Jeep/Renegade e uma Toyota/Hilux utilizavam placas falsas e ambos possuíam registro de roubo no Rio de Janeiro. Questionado, o motorista disse que não sabia da origem ilícita dos veículos, que apenas teria sido contratado para transportar os carros até Cuiabá (MT). Ele foi encaminhado para a Polícia Civil em Três Lagoas (MS) como testemunha, juntamente com os automóveis recuperados.