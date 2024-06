PRF recuperou Honda HRV furtado no Rio de Janeiro no KM 13 da BR-267 em Bataguassu. O motorista do veículo foi preso por receptação e adulteração de sinal identificador do carro. Ele dava carona para três passageiros através de um aplicativo de carona. O veículo, juntamente com o motorista, foi encaminhado para a Polícia Civil de Bataguassu/ MS.