CORUMBÁ-MS (Correspondente) – A PRF recuperou na noite de ontem (16) três veículos que iriam para a fronteira com a Bolívia. Um deles havia sido roubado em SP, os outros dois pertencem a uma locadora. Os motoristas envolvidos são suspeitos de realizar esse tipo de transporte em outra ocorrência.

A primeira abordagem ocorreu na noite de terça-feira (16), no km 690 da BR-262. Os policiais rodoviários federais abordaram um Hyundai/Creta, placas aparentes de São Paulo (SP), sendo as verdadeiras também de São Paulo, porém com registro de roubo desde janeiro de 2020. O motorista (33) confessou ter pego o veículo em SP e levaria até Corumbá/MS. Disse também que receberia R$ 1 mil reais pelo serviço.