A Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo ontem (2) na BR-262 em Água Clara. Os policiais abordaram um caminhão cegonha, carregado com 12 veículos. Durante a fiscalização dos automóveis, a equipe descobriu que uma Fiat/Toro possuía registro de roubo, desde janeiro de 2023, no Espírito Santo. Questionado caminhoneiro da cegonha disse apenas trabalhava com o transporte dos veículos e não sabia da origem ilícita. Ele foi encaminhado como testemunha para a Polícia Civil em Água Clara, juntamente com o automóvel recuperado.