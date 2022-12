Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, em Corumbá um Fiat/Toro roubada em Campo Grande. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando avistaram uma Fiat/Toro trafegando em sentido à fronteira com a Bolívia. Os policiais já tinham a informação sobre um veículo do mesmo modelo e cor que teria sido roubado na noite anterior, em Campo Grande (MS). Durante a entrevista, o condutor demonstrou nervosismo. A equipe realizou a verificação do veículo e descobriram que era o mesmo automóvel roubado na capital. O preso e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Corumbá (MS).