JARAGUARI-MS (Correspondente) – PRF deteve ontem (27) no Km 630 da BR-163 um motorista Nissan/Frontier, placas do Paraguai, brasileiro, porém naturalizado paraguaio não possuía visto de entrada no Brasil, que comprovaria a validade de 180 dias da CNH estrangeira. Ele também não possuía o Seguro Carta Verde, documentação necessária para conduzir em território nacional.

Além disto, os agentes também descobriram que a caminhonete possuía 18 multas de trânsito pendentes. Ao todo, as infrações somavam R$ 5 mil reais. O veículo foi retido até regularização pelo proprietário.