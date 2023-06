PRF retira de circulação caminhões com excesso de peso em Três Lagoas

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu três carretas com excesso de peso, na manhã desta quarta-feira (21), em Três Lagoas. Os policiais realizavam fiscalização de rotina, quando abordaram três carretas bi-trem.

Durante checagens de peso, os policiais descobriram que todos os caminhões circulavam com um excesso de peso muito acima do permitido. No total, o excesso de peso ultrapassava 52 toneladas. Na terça-feira (20), as equipes já tinham retirado de circulação outros caminhões com excesso de peso, totalizando 64 toneladas.