Primeira Ação Itinerante da Funsat no Coophatrabalho encaminha mais de 100 pessoas ao mercado de trabalho

A primeira ação itinerante da Funsat (Fundação Social do Trabalho), realizada no Centro Comunitário do Bairro Coophatrabalho, das 8h às 14h nesta sexta-feira (26), encaminhou mais de 100 pessoas ao mercado de trabalho. Além da Fundação, representantes do Assaí também estiveram realizando encaminhamentos no local.

De acordo com a Funsat, 101 pessoas foram recrutadas pelo Atacadista, em 11 funções diferentes. Neste 30º “Funsat em Ação” de 2023, o grupo buscou contratar açougueiro, ajudante de açougueiro, padeiro, atendente de loja, operador de caixa, atendente de balcão de café, conferente de carga e descarga, repositor, empacotador, auxiliar de depósito, cozinheiro e operador de empilhadeira.

Moradora do Santo Amaro, Eduarda Valejo soube da Ação da Funsat e da participação do Grupo e foi em busca de uma oportunidade. “Muito bom, ter mais perto a Funsat, porque diminui para a gente o deslocamento para saber de vagas como essas do mutirão. Hoje pude fazer o meu cadastro, e agora estou concorrente a um processo seletivo”, relatou a jovem de 20 anos.

Do Zé Pereira, Fernando Henrique Gonçalves do Prado, de 30 anos, deixou sua casa, no início da manhã, com o mesmo propósito. “É a chance de trabalhar em um lugar onde é possível crescer. Por conta da organização, por ser algo consolidado, e de ter, junto do salário, alguns benefícios. Se não der certo no Assaí, quero tentar para alguma outra empresa que seja também do mesmo porte”, falou o autônomo, que está há seis meses fora do mercado de trabalho formal, obtendo hoje a sua renda com a venda de sabão.

Além disso, a empresa também ofereceu uma reserva de 50% das vagas de “perfil aberto”, ou seja, recrutamentos em que não se exigia experiência profissional aos candidatos, apenas a vontade de trabalhar.

Houve ainda, quem foi até o evento para obter serviços da Fundação, como foi o caso de Ivanir Camilo Gomes, de 27 anos, moradora do Paulo Coelho de Machado. “Eu vi como emitir a minha carteira de trabalho digital. E me deram todo o suporte, foi como em um atendimento presencial lá na Funsat da 14 de julho”, disse.

Mesma situação de Mauro Aleixo, de 54 anos, morador Coophatrabalho. “Perdi o documento e quis saber como fazer a segunda via ou essa versão digital, por isso entrei na fila. Bom é que foi pertinho de casa”, comemorou.

Criado para aproximar mais o atendimento ao público, em vários pontos de Campo Grande, o “Funsat em Ação” tem, todas as quintas-feiras, um posto fixo para recepção do público na Rua Marechal Rondon, 1380, Centro, dentro do Pátio Central Shopping.