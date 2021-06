“Já estamos fazendo de Campo Grande uma cidade de leitores!’. Com essas palavras o vereador Ronilço Guerreiro iniciou o projeto Casinha da Leitura, que teve sua primeira unidade inaugurada na manhã de hoje na Aldeia Urbana Marçal de Souza, no Bairro Tiradentes. Durante o evento realizado pela Prefeitura da Capital, a Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) entregou um parque infantil para a comunidade.

“Muito feliz em iniciar mais um projeto de incentivo à leitura e instalado num local muito bacana que é o Memorial. Vamos colocar livros regionais, livros que falam da tradição indígenas, é um projeto fantástico”, destacou o vereador Ronilço.

Segundo Guerreiro, é de extrema importância a criação de projetos como esse, onde as pessoas possam ter acesso fácil à cultura. “O livro precisa ser democratizado e quero chegar a todos os pontos da cidade. Ontem aprovamos o projeto que cria os Agentes Comunitários de Leitura, que vai ajudar muito neste projeto de ajudar Campo Grande se tornar um polo de leitores”, disse o vereador que aproveitou a presença do prefeito Marquinhos Trad para pedir apoio na sanção do projeto.

Parque

De acordo com informações da prefeitura, o parque infantil é um presente da Expedição Brasil Biomas, que passou pela comunidade em fevereiro deste ano e realizou diversos atendimentos veterinários, de saúde e também jurídicos, gratuitamente, à comunidade.

Os brinquedos poderão ser utilizados por crianças de até oito anos após a liberação pelo programa Prosseguir. Enquanto isso, os brinquedos ficarão indisponíveis para a Comunidade.

“Recebemos com muito carinho este presente e pedimos para que a população entenda que o uso só estará liberado após a autorização das autoridades de saúde do nosso município”, explica o secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas.