Em um ato na manhã desta sexta-feira (11), após trabalho de conversa do deputado estadual Eduardo Rocha, a primeira-dama de Três Lagoas, Leide Dayane se filiou ao MDB, partido do parlamentar. A filiação reforçou a união da sigla com o PSDB.

A junção do MDB e PSDB, em Três Lagoas, se concretizou ainda mais com a presença do prefeito do município, Ângelo Guerreiro, que é do ninho tucano, legenda do governador do Estado, Reinaldo Azambuja.

Tanto o chefe do executivo local, quanto sua esposa e o deputado, estavam muito tranquilos e satisfeitos com a decisão e filiação. Antes mesmo da pandemia, quando iniciaram as especulações de chapa nas principais localidades do Estado, esta junção já era dada como certa.

Em várias entrevistas anteriores, o deputado Eduardo Rocha, que sempre é tido como articulador na cidade, em períodos de eleições e a definição local já tinha sido dada a ele e sua esposa, a senadora Simone Tebet, o parlamentar já deixava claro que seu intuito era o de apoiar o atual prefeito.

?Não sou o presidente do MDB em Três Lagoas, mas sempre acompanho as reuniões e exponho meu ponto de vista. Desta forma, já vinha dizendo que o melhor para nossa legenda era caminhar junto com o prefeito e a filiação de sua esposa foi debatida conjuntamente. Guerreiro vem fazendo um ótimo trabalho e em time que está ganhando não se mexe?, afirmou Eduardo Rocha.

Ainda segundo ele, a filiação da primeira-dama é uma honra para a legenda. ?Estamos todos muito contentes com a filiação da Leide em nosso partido. Sem dúvida tem muitas atribuições para acrescentar em nossa legenda e, se confirmado, será um grande nome para colocarmos a disposição na eleição?, destacou o parlamentar.

Convenção

Neste sábado (12), acontece em Três Lagoas, a Convenção Municipal, onde serão deliberados os assuntos sobre o pleito de 2020 e provavelmente definidos os nomes dos candidatos a vereadores pelo MDB.

Sob o comando do presidente municipal da legenda, Jurandir Viana, o evento será realizado das 10h15 às12h15, no plenário da Câmara Municipal, localizado na Rua Manoel Pedro de Campos, 71, Santos Dumont.