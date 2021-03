Mato Grosso do Sul que tem evoluído a passos largos na suinocultura, com diversos projetos em ampliação, agora conta com a primeira granja do Brasil, em que os suínos receberão ração líquida, é uma inovação que deve expandir em breve. A afirmação é do presidente da Associação Sul-mato-grossense dos criadores de Suínos (Asumas), Alessandro Boigues, que participou da cerimônia, na última sexta-feira (26).

A granja Nossa Senhora Aparecida, instalada em Dourados, é a primeira do país a alimentar os mais de 10 mil animais alojados com ração líquida em um ambiente que reúne alta tecnologias e inovação e promete economia no processo de nutrição animal.

Os suinocultores Osmar Rodrigues Caires e Walter de Fátima Pereira somaram um investimento de R$ 9 milhões, financiados via FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste). O proprietário Osmar Rodrigues aponta que esta é a primeira granja do Brasil a ter ração líquida, pressão negativa, cocho em inox e piso vazado e é um típico exemplo de suinocultura de precisão. “A granja atende ao bem-estar animal e visa reduzir o consumo de ração na produção de carne suína, reduz mortalidade dos animais, é climatizada e totalmente informatizada”.

Entre as vantagens da alimentação líquida está a economia na ração. Os proprietários estimam redução de 200 gramas de ração por kg de carne produzido. “Esperamos economizar 200 mil kg de ração na produção de 10 mil suínos”, afirma Osmar.

A granja é integrada com a Seara e prevê entregar mais de 30 mil animais por ano para a abate. O frigorífico conta atualmente com 155 produtores integrados e abate 5 mil suínos por dia. A ração é fornecida pela Seara e na granja passa pelo processo para ser líquida.

Rogério Toneti Miranda, gerente de agronegócio da Seara de Dourados, explica que a empresa tem atuado para aplicar inovação e tecnologia no integrados. “Estamos pondo nessa granja o que há de melhor no mundo. Dentro da Seara não há nada na suinocultura melhor do que Dourados. Temos que agradecer ao Governo pelo apoio no incentivo a suinocultura”.

O presidente da Asumas explica que em termos de tecnologia disponível no mundo, essa granja agrega todas, desde a parte de ambiência, bem-estar animal, tecnologia em nutrição, facilidade de manejo. “A Asumas apoia este projeto que está alinhado com o que é melhor para o setor atualmente e incentiva para que outros possam ser instalados no Estado”, destaca Alessandro Boigues.

A viabilização do projeto contou com suporte do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. “Esse projeto conta com apoio da estrutura do Governo do Estado em incentivos fiscais, acesso ao crédito, programa de incentivo à atividade e entrega para Mato Grosso do Sul qualidade, tecnologia e agregação de valor à nossa produção, além de gerar emprego e renda”, explica o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).