A Ericsson inaugurou, na ultima sexta-feira (19), a primeira linha de produção de placas 5G da América Latina. O feito aconteceu na fábrica da empresa em São José dos Campos (SP), e contou com a presença do ministro das Comunicações, Fábio Faria . As placas 5G são uma ferramenta necessária para a implementação e funcionamento da última geração de internet móvel . Com a novidade, o Brasil passa a produzir a tecnologia em solo nacional, podendo até exportá-la. A produção irá atender à demanda do país e dos demais países da América Latina”, escreveu o Ministério das Comunicações.