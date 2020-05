A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio de sua Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, lançou na manhã desta terça-feira, 26, a listagem dos primeiros habilitados e inabilitados para participar do edital Morena Cultura e Turismo.

Esse documento diz respeito aqueles que preencheram os formulários de inscrição até o dia 19 de maio, data da primeira sessão de abertura de envelopes. É possível acessar o documento por meio do link http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/downloads/primeira-lista-de-habilitados-e-inabilitados-edital-morena-cultura-e-turismo-26-de-maio-de-2020/.

Aqueles que não conseguiram se inscrever ou que foram inabilitados ainda podem se credenciar pois o edital Morena Cultura e Turismo segue aberto por seis meses ou até o valor de R$ 600 mil ser atingido. A próxima data de abertura de envelopes é dia 3 de junho.

A contratação é feita por pessoa física que tem como única fonte de renda as atividades relacionadas com a Cultura e Turismo. Cada CPF poderá ser contratado por até duas vezes se optar pela produção de dois conteúdos.

As informações devem ser preenchidas por meio de formulário digital e os documentos devem ser digitalizados, tornando o processo o menos burocrático possível.

Os interessados poderão escolher em qual classe mais se encaixam: Cultura ou Turismo, sendo que cada uma dessas contém categorias, sendo Transferência de Saberes/Oficina (Cultura e Turismo), Banco de Imagens Fotográficas (Cultura e Turismo), Banco de Imagens de Vídeos (Cultura) e Pocket Show/Performance (Cultura).

É preciso autodeclarar que se tem como única fonte de renda as atividades profissionais que envolvam apenas os dois setores e, no caso de profissional do Turismo, é possível comprovar vínculo pelo Cadastur.

As categorias técnicas de produção de eventos, como produtores culturais, técnico de sonorização, iluminação e roadies também poderão se inscrever no edital.

Para se cadastrar acesse o link http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/. A Sectur atende pelo telefone (67) 4042-1313 e está disponível para retirada de dúvidas em sua sede, das 7h30 às 13h30, na Rua Usi Tomi, 567, Carandá Bosque.