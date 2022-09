Depois da estreia com o teatro Glauce Rocha lotado, a Opereta Pantaneira chega, agora, ao Sesc Cultura, no centro de Campo Grande. A apresentação será na quinta-feira (29), às 19h30, no Átrio do espaço cultural, e os ingressos serão distribuídos meia hora antes da sessão.

Considerada a primeira opereta sobre o Pantanal, a obra retrata o bioma tendo por ponto de partida os mitos, lendas e “causos” que permeiam este território que é tão conhecido mundo afora.

Na Opereta Pantaneira, o elenco tem seu percurso narrativo inspirado em gêneros musicais como Cururu do Pantanal, modas de viola caipira, músicas indígenas, andinas, guarânias paraguaias, que conduzem a trama onde os personagens contam e cantam histórias de amor, de terror, de magia e encantamento sob a imensidão do céu do Pantanal.

O Sesc Cultura fica situado na Avenida Afonso Pena, 2270, próximo a Praça Ary Coelho.

Serviço

Entrada Franca – com distribuição de ingressos 30 min antes do espetáculo