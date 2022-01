A primeira semana de anistia para dívidas de licenciamento e IPVA para proprietários de motos até 162 cilindradas em Mato Grosso do Sul teve quase quatro mil baixas. Segundo informações da diretora de Registro e Controle de Veículos do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Virgínia Manetti, no total foram 3.988 débitos excluídos dos quais, 2.530 referentes a dívidas de licenciamento e 1.458 de IPVA.

A exclusão de débitos registradas nesta primeira semana, de 4 a 7 de janeiro, diz respeito a dívidas que estavam em aberto desde 2017 e segundo dados da diretoria, apenas a baixa de licenciamentos representa R$ 643.252,50 em descontos. No total, 683 veículos foram regularizados.

A anistia está prevista na Lei nº 5.802 publicada no final do ano passado e para que o proprietário do veículo tenha acesso, precisa ser atendido presencialmente em qualquer agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso do Sul). No entanto, na Capital e em algumas cidades do interior, o atendimento precisa ser agendado por meio do Portal de Serviços www.meudetran.ms.gov.br.

Virgínia lembra que, para obter o direito ao perdão das dívidas passadas, é necessário estar em dia com os tributos correspondentes a este ano. Ela ressalta a importância de procurar uma agência para ter acesso ao desconto. “Não adianta apenas emitir a guia pelo site, pois a mesma virá com o valor integral. Esse atendimento tem que ser feito presencialmente”, finalizou.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, essa é uma medida muito positiva que propicia aos proprietários de motocicletas colocar a vida em dia. “É um desconto generoso e espero que todos possam garantir o benefício, regularizar seu veículo e transitar pelas ruas sem o medo de cair em uma blitz de fiscalização.”, afirmou.