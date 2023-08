Primeiro Encontro Técnico Nacional das Câmeras Corporais de Segurança Pública no Brasil: Construindo um Marco de Políticas Públicas Conjuntas

Hoje, 29.08 no Ministério da Justiça, representantes de diversas instituições de segurança pública se reuniram para o histórico *Primeiro Encontro Técnico Nacional das Câmeras Corporais de Segurança Pública no Brasil. Idealizado pelo Ministério da Justiça, o evento contou com a participação do Delegado-Geral Roberto Gurgel de Oliveira Filho, representando o CONCP (Conselho Nacional dos Chefes de Polícia), além de outros membros da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul.

A pauta central do encontro foi a discussão sobre a implantação e utilização de câmeras corporais de segurança pública em todo o país. Essa tecnologia emergente tem despertado debates acalorados, com questões que vão desde a privacidade dos cidadãos até a eficácia na prevenção de crimes e no fortalecimento da atuação policial.

O Delegado-Geral Roberto Gurgel de Oliveira Filho ressaltou a importância desse momento como uma oportunidade de construir uma política pública que seja abrangente e justa para todas as partes envolvidas.

O encontro proporcionou um fórum aberto para a troca de ideias e experiências entre os participantes. A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul trouxe sua perspectiva, os desafios que serão enfrentados, bem como uma discussão construtiva entre os participantes.

O Delegado-Geral enfatizou a importância de dar voz a todos os envolvidos no processo de formulação de políticas públicas e ressaltou “Que esse momento é uma oportunidade única para que todos os atores, sejam eles representantes das forças de segurança, especialistas em direitos humanos, membros da sociedade civil ou legisladores, possam expressar seus pontos de vista e contribuir para a construção de um marco regulatório que reflita os interesses coletivos”.

Na imagem destaque o Delegado-Geral da Polícia Civil/Chefe do CONCP Roberto Gurgel de Oliveira Filho e o Secretário-Executivo do Ministério da Justiça Ricardo Garcia Cappelli.