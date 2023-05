Primeiro levantamento aponta aumento na atual safra de soja em Mato Grosso

A estimativa para a próxima safra apresentou pequeno incremento inicial de 0,82% no comparativo anual, ficando projetado em 12,22 milhões de hectares, informa o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA). O avanço anual está abaixo do que foi observado nos últimos anos, reflexo da desvalorização do grão e dos seus subprodutos nos últimos meses. No que se refere ao rendimento, a estimativa foi projetada em 59,70 saca/hectare, indicando um recuo inicial de 4,17% em relação à produtividade da safra 2022/23 (a maior da série histórica).

Neste primeiro momento, as projeções ficam limitadas, visto que alguns pontos que podem impactar no decorrer da safra ainda estão em aberto, principalmente as condições climáticas. Diante das primeiras premis- sas de área e produtividade em Mato Grosso, a produção da safra 2023/24 ficou prevista em 43,78 milhões de toneladas de soja, o que representa um recuo de 3,39% ante a safra 22/23.