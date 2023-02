Em seu primeiro sorteio de 2023, o Programa Nota MS Premiada contemplou 393 consumidores de Mato Grosso do Sul. Seis pessoas acertaram a sena, e ganham o valor de R$16.666.67 cada, sendo elas de Campo Grande (3), Anastácio (1), Dourados (1) e Maracaju (1).

Outros 387 cidadãos acertaram 5 números e ganharam R$ 516,80 cada. Com o propósito de contemplar os consumidores que exigem nota fiscal nas compras realizadas nos estabelecimentos comerciais do Estado, o programa dispõe de R$300 mil em prêmios.

Deste valor, R$ 100 mil é dividido para os contribuintes que acertarem as seis dezenas e R$ 200 mil ficam entre aqueles que fizeram a quina. A Nota MS Premiada usa como referência os números sorteados pela Mega-Sena da Caixa Econômica Federal, sempre no último sorteio do mês.

O advogado Adalberto Alves, um dos ganhadores da sena no sorteio do mês de novembro/2022, ganhou R$16,6 mil, após uma compra de R$26,25 no Supermercado Gaúcho da Rede Econômica. Para Adalberto, pedir o CPF na nota é uma maneira de exercer o papel de fiscalizador também, ainda que indiretamente.

“Eu vejo muitos não darem importância ao ato de pedir o CPF na nota, é o momento de mudar o hábito e colaborar com o combate à sonegação fiscal, assim contribuímos com o aumento da arrecadação de nosso Estado e por consequência com as melhorias na educação, saúde, segurança”.

“Hoje, quando passo nos caixas, pergunto se a atendente conhece alguém que foi premiado e a maioria somente ouviu falar. Aí informo que está conhecendo pessoalmente”, conclui Adalberto.

Em 2022 foram mais de 3 milhões em prêmios sorteados, desses, somente R$1.661.553,04 foram pagos, aproximadamente 104 mil está em processo de pagamento e mais de 1 milhão foi expirado. De acordo com o responsável pela Unidade de Educação Fiscal e pelo Programa Nota MS Premiada, Josceli Pereira, as pessoas esquecem que é preciso conferir o resultado dos sorteios no site: www.notamspremiada.ms.gov.br. “Funciona na mesma regra da mega-sena, você precisa conferir!”, frisa Josceli

Cadastro

A lista dos contemplados e os nomes dos estabelecimentos em que as notas foram emitidas fica disponível no site do Nota MS Premiada. Para receber o prêmio todos os ganhadores devem realizar um cadastro pelo mesmo portal: www.notamspremiada.ms.gov.br.

No cadastro devem constar os dados bancários e informações pessoais corretas. Todo o procedimento deve ser feito dentro de um prazo de 90 dias após o 15° dia do sorteio. Caso não seja feito, o ganhador perde o direito de receber os valores.

A validação do cadastro também determina a data dos pagamentos, que acontecem nos dias 5 e 20 de cada mês. Para que o pagamento seja remetido no dia 05, é necessário que até o dia 30 do mês anterior ele já esteja devidamente validado. Para que seja remetido no dia 20, é necessário que o cadastro esteja validado até o dia 15 do mesmo mês.