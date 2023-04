Primo revela que Messi comprou camisa do Palmeiras na infância

O craque argentino Lionel Messi comprou uma camisa do Palmeiras quando era criança. Quem confirmou a informação foi o primo dele, Maxi Biancucchi, que teve passagens pelo futebol brasileiro.

Biancucchi foi entrevistado pela ESPN e falou sobre o caso. “Uma vez, fomos de férias para o Brasil, eu acho que eu tinha 13 anos, ele tinha 8, 9. A gente foi para Florianópolis, porque argentino vai muito para lá, e compramos camisas de futebol. Imagina as camisas que a gente comprou: eu peguei a do Flamengo, meu irmão pegou a do Vasco e Messi pegou a do Palmeiras”, revelou Biancucchi.

“Não sei se tem foto, mas é uma situação curiosa, porque eu joguei no Flamengo um tempo depois, meu irmão passou pelo Vasco… imagina se o Messi jogar no Palmeiras. Isso é um motivo de muito marketing no Brasil, vocês gostam”, completou o ex-jogador.

Este não é, entretanto, o primeiro capítulo da relação entre Messi e Palmeiras que vem à tona.

Então jogador do Verdão, Hernan Barcos foi convocado em 2012 para defender a seleção argentina nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2014. O centroavante aproveitou para presentear com camisas do Palmeiras Lionel Messi e o então técnico Alejandro Sabella.

A ideia de enviar uniformes a Messi e Sabella por meio de Barcos foi do departamento de marketing do Palmeiras. Ambos posaram para fotos com as camisas e a iniciativa teve repercussão intensa.

Desta vez, o Palmeiras embarcou na onda das redes sociais e aproveitou para divulgar a venda de seu uniforme principal com uma arte que remete a Messi.

