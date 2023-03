O estádio do Parque Jacques da Luz tem sido palco de importantes jogos na Capital. De partidas pelo Estadual a confrontos válidos pela Copa do Brasil, tudo tem acontecido nas Moreninhas. Logo na estreia pelo Campeonato Sul-mato-grossense, quase 3 mil espectadores viram de perto a edição de número 198 do maior clássico do nosso futebol: o Comerário (jogo entre Comercial e Operário).

Na última quarta-feira (01), o Operário-MS recebeu o xará paranaense (Operário-PR) pela primeira fase da Copa do Brasil e garantiu classificação ao bater o rival por 1 x 0 com gol de Johnny, marcado aos 27 minutos do primeiro tempo.

A fim de garantir a melhor experiência, tanto para os clubes, quanto para o público que prestigia as competições, toda a estrutura do parque passa por manutenção regular. Elétrica, hidráulica, pintura e o gramado recebem toda a atenção necessária para que o espetáculo aconteça no campo e nas arquibancadas.

“Os torcedores estão animados, estão frequentando o estádio e isso é maravilhoso. A população, o esporte, a sociedade como um todo ganha com esses eventos, frutos de uma parceria muito boa entre clubes e o poder público”, comentou Odair Serrano, diretor-presidente da Fundação de Esporte (Funesp).

No confronto entre os Operários, realizado no período noturno, foi possível notar toda a força do novo sistema de iluminação, instalado por meio de parceria com a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Os antigos refletores de lâmpadas alógenas deram lugar ao moderno conjunto de LED, mais eficiente e econômico.

Nelson Barros da Silva, o Chaveirinho, ídolo do futebol sul-mato-grossense, assistiu a vitória do Galo e elogiou o upgrade na estrutura do estádio. “Foi muito corrido, acelerado no último, mas, Operário fez a diferença. Acredito que todo o investimento e a torcida foram fatores predominantes para o triunfo”, comentou.