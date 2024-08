Priorizando a eficiência dos serviços, Adriane Lopes (PP) vai investir na valorização e qualificação dos servidores

A candidata a prefeita pela Coligação “Sem Medo de Fazer o Certo”, Adriane Lopes (PP), tem entre as suas principais propostas para os próximos quatro anos a valorização dos servidores públicos municipais, prezando pela eficiência dos serviços.

“Para valorizar o servidor municipal, precisamos dar melhores condições de trabalho e remuneração condizente com as responsabilidades de cada um deles”, destacou a prefeita Adriane Lopes. Todo esse esforço tem o objetivo de criar um ambiente administrativo cada vez mais eficiente, transparente e participativo, promovendo a melhoria contínua da gestão municipal de Campo Grande.

Desde o início da sua gestão, a prefeita Adriane Lopes tem priorizado a austeridade administrativa, reduzindo os gastos de despesas com pessoal, que chegou a ficar em 59,16% e foi trazida para 53,66%, abaixo do limite prudencial, com a previsão de até o fim de 2024 reduzir ainda mais.

A adoção de medidas como essa trouxe de volta a capacidade para investimentos em outras áreas importantes, entre elas a valorização dos servidores públicos municipais.

“Queremos avançar ainda mais e promover concursos nas áreas onde há necessidade de efetivo maior, além de implementar políticas de valorização e motivação dos servidores, incluindo a adoção de sistemas modernos de gestão de desempenho”, destaca a prefeita.

Em pouco mais de dois anos, Adriane Lopes investiu na implementação dos planos de cargos e salários das diferentes categorias do funcionalismo municipal, além de todo o investimento em capacitação que foi realizado.

Um grande exemplo disso é que a gestão garantiu o enquadramento vertical dos Guardas Civis Metropolitanos, ajustando o Plano de Cargos e Carreiras da categoria que até setembro de 2024 contemplará 960 promoções.

A educação também recebeu a atenção da gestão municipal, quando depois de anos, a lei de recomposição do piso salarial do magistério passou a ser cumprida, igualando o salário em 70% ao piso nacional, além de um aumento salarial escalonado de 14,95% para a categoria.

“Muito além da valorização financeira dos servidores, queremos investir na qualificação do capital intelectual da prefeitura de Campo Grande, valorizando a formação profissional e a qualidade no atendimento à população campo-grandense”, reforça a prefeita Adriane Lopes.

Para isso, uma das metas que também está no Plano de Governo da prefeita Adriane Lopes é concluir a reforma e a retomada das atividades da Escola de Governo, preparando os servidores para o uso de novas tecnologias, garantindo que a transição para serviços digitais seja mais eficaz e eficiente.

Com este olhar prioritário, a administração municipal de Campo Grande tem pautado as suas ações de valorização dos servidores, oferecendo incentivos e melhorando as condições de trabalho e remuneração de todas as categorias.

E este projeto vai avançar na próxima gestão com medidas eficientes que valorizarão os servidores, garantindo uma oferta de serviços com qualidade e eficiência para a população de Campo Grande.