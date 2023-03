Processo de Robinho tem novo relator no STJ

O Ministro Francisco Falcão foi sorteado como o novo relator do processo que pode levar Robinho à cadeia pelo estupro de uma mulher na Itália. O nome saiu após uma decisão publicada hoje (21), pela presidente Maria Thereza de Assis Moura no qual ordenou a distribuição imediata do tema por sorteio a um dos integrantes da corte especial.

O procedimento ocorre após a defesa do ex-jogador, condenado na Itália a nove anos de prisão pelo crime de violência sexual, contestar a sentença e pedir a apresentação da cópia integral do processo pelo Governo Italiano. Assim, obrigatoriamente, o tema passa a ser relatado no STJ.

CASO

Robinho foi condenado em janeiro de 2022 em última instância pela Justiça italiana pelo estupro de uma jovem albanesa numa boate de Milão. O caso ocorreu em 2013, e a pena se estendeu ao amigo Ricardo Falco. O atacante atuava pelo Milan na época. Os advogados do jogador informaram um endereço válido no qual o atleta de 39 anos poderia ser encontrado após a Justiça tê-lo procurado em três locais.