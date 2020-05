Considerando a situação de emergência causada pela pandemia mundial do coronavírus, nesta sexta-feira (22.05), o processo seletivo da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau) teve ampliação de mais 48 vagas.

Do quantitativo ampliado, 40 vagas são para a função de técnico de enfermagem e oito para a função de médico clínico-geral, que serão providas por candidatos habilitados, obedecendo a ordem de classificação.

Em edital subsequente, os 48 candidatos relacionados foram convocados para apresentação de documentos, comprovação de requisitos e para a contratação, exclusivamente, nos dias 25 e 26 de maio de 2020.

Os candidatos deverão comparecer, das 08h às 11h e das 13h às 17h (horário de MS), na Coordenadoria de Gestão de Trabalho, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizado na Avenida Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, bairro Aero Rancho IV.

Para conferir a relação completa dos convocados, documentos e requisitos necessários, acesse as páginas 43 a 46 da edição nº 10.179 do Diário Oficial do Estado.