O Procon/MS autuou um supermercado na rua Afluente no Loteamento Rancho Alegre II por expor para venda produtos com prazo de validade vencida ou impróprio para o consumo humano e por não apresentarem as informações necessárias ou exigidas pela legislação.

ITENS COM VALIDADE VENCIDA

Três barris de 5 litros vencidos em julho de 2021, 29 garrafas long neck vencidas em janeiro de 2 022, 5 Kg de banha suína vencida em janeiro do ano em curso, 56 embalagens de gelatina vencidos em dezembro do ano passado, 19 embalagens de ameixas secas, 34 embalagens de empanados de frango, 12 de hamburguer e 30 de salaminho.

Além de 2,05 Kg de massa para pastel 5, 5 embalagens de pães diversos, macarrão instantâneo, farinha de arroz, iogurtes, 10 embalagens de mucilon, sucos, refrescos, energéticos, bebidas alcoólicas com vencimento em diversas datas.

IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO HUMANO

Impróprios ao consumo humano, estavam expostos produtos tais como carne congelada, peixe e azeitonas que não dispunham das informações necessárias e previstas na legislação.

Todos os produtos que não apresentavam condições para comercialização e foram destruídos pela equipe do Procon/MS na presença dos responsáveis pelo estabelecimento comercial.