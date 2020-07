A estação do inverno começou no dia 20 de junho e nesta semana a população campo-grandense já tem sentido a queda nas temperaturas. O frio faz com que cresça a procura pelos consumidores de produtos de inverno como cobertor, edredom e manta. Diante dessa demanda dos consumidores, o Procon Campo Grande realizou uma pesquisa de preços entre os dias 26/6 a 1°/7, em que foram pesquisados 47 itens, em 11 estabelecimentos comerciais. A pesquisa teve a intenção de mostrar as diferenças de preços que ocorrem devido a tamanhos e qualidades dos produtos, e também, de incentivar o consumidor das diferentes classes sociais, a optarem escolhas que caibam dentro do seu orçamento pessoal e familiar.

Obteve-se a maior variação de 897% no produto manta para cama de casal, sendo o menor preço de R$ 29,99 – marca Celta, medida de 2,00m x 2,20m, na Montreal Magazine e o maior preço de R$ R$ 299,00 – marca e loja Mmartan – medida de 2,20m x 2,40m. No edredom para cama de solteiro, a variação ficou em 848%, encontra-se o menor preço de R$ 39,99 – marca Sole Casa –medida de 1,40m x 2,10m, na Havan e o maior preço de R$ 379,00 – marca e loja Mmartan, com medida de 1,80m x 2,50m. Como nos produtos supracitados, o cobertor para cama de casal teve-se variação alta de 838% com o menor preço de R$ 49,99 no cobertor – medida 1,80m x 2,20m – marca Yaris, na Havan e o maior preço de R$ 469,00 no cobertor de microfibra – medida 2,20m x 2,40m – marca e loja Mmartan.

Ao listar os preços, o Procon Campo Grande teve a intenção de mostrar onde encontran-se os respectivos produtos e conscientizar a população para a possiblidade de organizar-se antes da compra e adquirir produtos que estejam dentro do seu orçamento pessoal e familiar.

A lista completa dos produtos com suas respectivas marcas, tecidos, medidas e preços estão na planilha.

Orientamos que os consumidores utilizem a planilha com os preços e façam pesquisas antes da compra. Pois, poderão achar os produtos com preços menores em promoções pontuais.