CAMPO GRANDE/MS – Entre os problemas registrados nesta segunda-feira (23) no supermercado Pão de Açúcar, estavam produtos com prazo de validade expirado, entre os quais, aproximadamente 16 quilos de contrafilé, 44 unidades de cervejas diversas, 6,200 kg de carne suína, alcatra, linguiças, pães diversos de fabricação própria, coxinhas, hambúrgueres, quibes, strogonoff, massa de soja (missô), bebidas à base de plantas margarinas, barras de cereais, frutas e ração para gatos, entre outros. Desses alguns estavam com validades vencidas desde fevereiro desse ano.

Consta ainda das informações passada pelo Procon e Decon (Delegacia do Consumidor), que também havia produtos impróprios por apresentarem bolor, embalagens amassadas ou violadas, além de outros aspectos que inviabilizam o consumo. Entre estes, 5 quilos e novecentos gramas de bacalhau, queijos, pêssego em calda, milho verde, e leite condensado. Havia mercadorias que apresentavam divergência de preços entre o que constava nas gôndolas e os que, efetivamente, eram cobrados nos caixas.

Todos os produtos que apresentaram irregularidades foram descartados e tiveram suas embalagens destruídas na presença da fiscalização, de maneira a não poderem voltar às prateleiras para tentativa de comercialização.