Como ocorre trimestralmente, equipe da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) realizou pesquisa para verificação de preços de produtos de higiene pessoal e limpeza. E mais uma vez a diferença do valor cobrado entre um estabelecimento e outro foi grande: 257,53%, no caso do aparelho de barbear.

Foram visitados 16 estabelecimentos comerciais entre supermercados e atacadistas, sendo pesquisados 268 produtos dos quais são divulgados preços e variações de 205, uma vez que os 63 restantes foram encontrados em menos de três locais pesquisados. As diferenças encontradas variam de 0,39%, no caso do desinfetante líquido OMO com 1.750 ml, a 257,53% no aparelho de barbear Gillete Ultragrip azul com 2 unidades.

No caso do aparelho de barbear, no Carrefour o preço praticado é de R$ 10,69, enquanto no Supermercado Duarte pode ser adquirido por R$ 2,99. Já em relação ao desinfetante, os preços para comercialização são R$ 12,95 no Assaí Atacadista e R$ 12,90 no Atacadão.

Entre os estabelecimentos, o que apresentou maior número de produtos com maior preço foi o São João, com 33. No Assaí e Atacadão foi encontrado apenas um produto com preço mais elevado que os demais. Com relação a menor preço, a maior quantidade está no Assai (60) e a menor nos supermercados Santo Antônio, Pague Poko e São João, um em cada. O trabalho foi realizado no período de 28 de outubro a 10 de novembro.

Para tornar as informações ainda mais interessantes o Procon estadual estabeleceu termos comparativos entre a pesquisa realizada há três meses e a atual, tomando por base 156 produtos. Foi constatado que 101 sofreram acréscimo, enquanto 54 foram encontrados com preços menores. Apenas o absorvente intimus gel tripla ação suave com abas, pacote com oito unidades, não apresentou qualquer variação. O comparativo é estabelecido levando em consideração produtos que apresentem todas as características iguais.

Os locais pesquisados foram: Assai Atacadista ( avenida Fábio Zahran, 7919 – Jardim América), Atacadão ( avenida Costa e Silva 1525- residencial Betaville), Carrefour ( avenida Afonso Pena 4909 – Santa Fé), Comper (Rua Brilhante,2702 – Vila Bandeirantes), Supermercado Duarte (avenida Manoel da Costa Lima, 1610 – Piratininga), Extra (rua Maracaju, 1427 – centro), Fort Atacadista (avenida Guri Marques, 4855 – vila Cidade Morena), Legal ( avenida José Nogueira Vieira, 1673 – Tiradentes), Pague Poko ( rua Pinhão, 205 – Taquaral Bosque), Supermercado Pires (avenida Guaicurus, 5350 – Jardim Monumento), Supermercado São João, avenida Arquiteto Vila Nova Artigas, 1179 – Aero Rancho), Supermercado Nunes (avenida Euler de Azevedo, 3440 – Alto São Francisco), Supermercado Santo Antônio (rua João Francisco Damasceno, 179 – residencial Maria Aparecida Pedrossian), Supermercado Real ( avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima, 3028 – São Conrado), Supermercado Mister Junior (rua das Balsas,339 – Estrela do Sul) e Mercado do Produtor ( avenida Gunter Hans, 2464 – Jardim Tijuca).

