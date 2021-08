Campo Grande (MS) – Com a aproximação do Dia dos Pais, data que está entre as que mantêm tradição de se homenagear com entrega de presentes, a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, órgão integrante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast mobilizou equipe de pesquisas para verificar preços de artigos tradicionais para as comemorações.

O levantamento levou em consideração itens como relógios, smartphones e perfumes camisas de times. A diferença mais acentuada (103,74%) se deu em relação ao Smartphone Motorola Edge 128 GB, que está a venda por R$ 5 499,00 no Extra ( rua Maracaju 1 427 – centro) enquanto no Magazine Luiza ( rua 13 de Maio 2 538- centro) o preço é R$ 2 699,00.

Ainda com relação a Smartphone a menor (4,00%) diferença se relaciona com o LG K51 S 64 GB. Na C&A (avenida Afonso Pena 4 909 – Santa Fé) é encontrado por R$ 1 249,00 enquanto na Casas Bahia no mesmo endereço e na Magazine Luiza (rua 13 de Maio 2 538- centro) é vendido por R$ 1 299,00. Foram pesquisados 36 tipos de Smartphones e somente o Apple Iphone SE 256 GB não apresentou variação.

Também com destaque na preferência foram verificados preços para comercialização de relógios. Neste caso o relógio Séculos com pulseira de metal apresentou diferença de 87.61%. O produto pode ser encontrado por R$ 159,90 nas lojas Renner, enquanto na C&A custa R$ 299,99. O menor índice de diferença (7,73%) ficou para o relógio Dumont com pulseira de metal. Ele está a venda na Riachuelo por R$ 259,90 e na C&A por 279,99. Ressalta-se que os estabelecimentos nos quais foram cotados os relógios estão todos na avenida Afonso Pena 4 909 – bairro Santa Fé.

Camisas de times de futebol são outro item de grande procura. Na verificação ficou constado que a “Brasil Jogador” é a que tem variação (53,90%) mais sensível. Na loja Centauro (Afonso Pena 4 909) o valor para compra está fixado em R$ 399,99 enquanto na Casa do Atleta ( 7 de Setembro 319- centro) o preço é R$ 259,90. Já a camisa do Grêmio tem diferença de 0,03% uma vez que no Planeta Esportes (Afonso Pena 4 909) é vendida por R$ 279,99 e na Casa do Atleta o valor para venda está fixado em R$ 279,90. Dos 14 itens pesquisados apenas a camisa do Paris Saint Germain não apresentou variação.

Além desses, houve verificação de preços de perfumes que também apresentaram variação de preços. A maior delas (18,65%) está no One Million masculino – eau de toillete com 200 ml. Nas lojas Renner ( Afonso Pena 4 909) pode ser adquirido por R$ 589,90 enquanto na Riachuelo (14 de Julho 2 030 – centro) o preço é R$ 699,90. A menor variação (0,13%) foi constatada no Sauvage Dior eau de parfum 100 ml encontrado na Anne Gachet ( Afonso Pena 4 909) por R$ 719,00 e na Renner e Riachuelo por R$ 719,90. Em relação a esse produto a verificação se deu em 20 itens, dos quais apenas sete não apresentaram variação.

Para complementar o trabalho foi estabelecida comparação anual onde em 11 itens comparados o relógio Mondaine com pulseira de metal apresentou a menor variação, 12,48%, enquanto o para o Lince, também com pulseira de metal a variação foi de 48,37%. Para camisas de times, dos oito itens a do Flamengo teve a menor variação (1,72%) e a do Corínthians com variação maior, 10,74%. Quatro itens tiveram decréscimo nos preços sendo o maior ( -14,59%) para a camisa do Cruzeiro. Em relação aos Smartphones não houve comparação pois os modelos são substituídos de um ano para outro.