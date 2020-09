O dia das crianças, 12 de outubro, já se aproxima e por isso o Procon/MS já foi às ruas para auxiliar os pais na hora da escolha. O superintendente do órgão de defesa do consumidor, Marcelo Salomão ressalta que com a pesquisa nas mãos os pais poderão economizar até 157% na compra de itens tradicionais. Porém, alerta que também é preciso estar atento a qualidade do produto.

A pesquisa verificou preços de 166 produtos em seis estabelecimentos especializados, no período de 21 a 25 deste mês de setembro. Desse total, 150 são divulgados uma vez que foram encontrados em todos os estabelecimentos visitados. Além da variação de preços, a pesquisa ainda traz a relação dos estabelecimentos que apresentaram os maiores e os menores preços.