Consumidores insatisfeitos com o atendimento dispensado por agências das diversas instituições financeiras em Campo Grande têm se dirigido à Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor –Procon/MS, órgão da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast para denunciar irregularidades praticadas pelos bancos na Capital.

Com isso, foi realizada uma ação de fiscalização na qual, novamente, foram autuadas todas as unidades visitadas sendo constatados os mais diversos tipos de desobediência às normas legais. Em atendimento às denúncias, varias delas formalizadas por meio do Fale Conosco, que é parte integrante do site oficial do Procon Estadual, a ação se desenvolveu em nove agências.

Em relação à Caixa Econômica Federal, houve maior número de denúncias, envolvendo quatro agências (avenida Zahran, Júlio de Castilhos, Bandeirntes e Aero Rancho). O Bradesco teve duas unidades (Cidade Morena – no bairro Amambaí – e avenida Zahran) fiscalizadas. A equipe visitou, também, agências do Banco do Brasil (avenida Júlio de Castilhos), Santander ( avenida Bandeirantes) e Itaú Unibanco (avenida Julio de Castilhos).

As irregularidades constatadas foram recorrentes. Se repetiram. Por exemplo, excesso de espera atendimento que, em agência da Caixa, chegou a 1 hora e 20 minutos ocorrência que se repetiu, mesmo que em empo menor, nas demais unidades bancarias fiscalizadas. Em tempo de pandemia, foi verificada a ausência de cuidados que concorressem para evitar a proliferação da Covid 19, como é o caso de desrespeito ao distanciamento, falta de produtos para higienização entre outros.

Problema combatido pelo Procon Estadual em obediência à legislação estadual, a emissão de comprovantes de atendimento em papel termossensível foi verificada na maioria das agências, bem como a ausência de exemplar da lei que regulamenta o atendimento preferencial a gestantes, idosos, mães com crianças ao colo, idosos, portadores de necessidades especiais e autistas.