O superintendente do Procon/MS anunciou uma nova ferramenta que vai listar as empresas que mantêm bom relacionamento com clientes. A listagem com a relação de fornecedores será feita com base em elogios dos consumidores e ficará disponível no site do Procon. “Vamos inverter, nós batemos muito, somos duros e não vamos descuidar do péssimo fornecedor. Mas queremos elogiar o bom trabalho e fazer com que o bom fornecedor esteja nas nossas páginas sociais para que ele seja privilegiado”, destacou.

Ainda não há data marcada para a inauguração da ferramenta, que está em desenvolvimento. Mas a expectativa é de que ela seja entregue nas próximas semanas com funcionamento e fácil manuseio. Por enquanto, a instituição trabalha no atendimento remoto ao consumidor que precisa reclamar, denunciar ou pedir informações sobre as relações de consumo. Isso por causa da pandemia de coronavírus, que exige distanciamento social entre as pessoas.

No site estão disponíveis a ferramenta “faça aqui a sua denúncia”, fale conosco, bloqtel (bloqueio de ligações telefônicas), e-mail (gabinete@procon.ms.gov.br), watsapp (67) 9 9158 0088 e os telefones 151 (disque denúncia) e (67) 3316 9800 (PABX).