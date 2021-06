Após denúncias de consumidores o Procon/MS autuou o supermercado Pingo Doce localizado na avenida Monte Castelo em Campo Grande (MS). O detalhe é que o estabelecimento é reincidente, já tendo sido autuado por problemas idênticos.

Durante a ação, além das irregularidades denunciadas, várias outras foram constatadas, entre as quais elevada quantidade de produtos com prazo de validade expirado, sem informações essenciais ao consumidor ou impróprios ao consumo por estarem com embalagem violada ou amassada e por apresentar bolor o que culminou com a autuação aos responsáveis pelo estabelecimento que terão prazo para apresentação de defesa.

VALIDADE EXPIRADA

Entre os itens com validade expirada foram apreendidos: 5 Kg de linguiça mista de fabricação própria, 5 Kg de pimentão verde e 2,7 Kg de quiabo. Além de 4.800 gramas de uva rubi. O detalhe é que esses produtos estavam reetiquetados para mudança da validade. Também vencidos, preparados para sucos, embalagens de maionese, biscoitos, batata frita, refrigerantes e gergelim.

Sem informações que pudessem orientar o consumidor estavam expostos 2,4 Kg de linguiça de frango enquanto, impróprios por apresentarem bolor, embalagens amassadas ou violadas foram encontrados 1,3 Kg de pés de frango , farinha de trigo, pão integral, cervejas e “cocktail” de alcoólico de vodca. Todos os produtos foram inutilizados de forma a não poderem voltas às prateleiras ou gôndolas e descartados na presença da equipe de fiscalização.