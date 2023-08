Procon-MS notifica 123 Milhas após 38 reclamações no Estado

O Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor) instaurou, processo administrativo para apurar eventual infração aos direitos dos consumidores sul-mato-grossenses, após suspensão de pacotes de viagens com datas flexíveis e passagens promocionais comercializadas pela 123 Viagens e Turismo Ltda, a 123 Milhas.

O Procon-MS estabeleceu prazo de 20 dias para a empresa responder aos questionamentos. Eles precisaram informar o número de consumidores afetados pela suspensão dos pacotes de viagem e passagens no Estado, quais as medidas adotadas para a compensação de prejuízos decorrentes da decisão da empresa, prazo para a restituição total e se haverá devolução de valores pagos em dinheiro.

Segundo o Procon-MS, desde o anúncio da suspensão, até o dia 22 de agosto, foram registradas 38 reclamações envolvendo à 123 Milhas, totalizando 82 ocorrências desde o início do ano. A empresa é a segunda mais demandada no segmento de turismo e viagens, sendo as principais queixas relacionadas a pacotes de viagem (65,8%) e passagens aéreas (13,4%).

O que fazer?

Consumidores afetados pela suspensão dos serviços contratados são orientados a entrar em contato com a empresa para que tenham esclarecida sua situação específica. Em caso de não atendimento, devem procurar o Procon para esclarecimentos.

Reclamações podem ser encaminhadas pela plataforma consumidor.gov.br, formulário online no site do Procon/MS ou por meio do atendimento presencial nas unidades da instituição em Campo Grande. Orientações também estão disponíveis pelo Disque Denúncia 151.

