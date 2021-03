Como forma de marcar a passagem do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumido – Procon/MS, órgão integrante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast, realizará live aberta à participação do publico em geral que poderá discutir suas conquista e direitos.

O evento está previsto para ter início às 18 horas da segunda-feira, dia 15 de março, devendo contar com representantes dos diversos setores da sociedade civil como é o caso de lideranças sindicais e associativas, Procon Campo Grande, integrantes do Ministério Publico Estadual, secretários de Estado e diretores de empresas públicas e provadas. O objetivo e discutir, tanto quanto possível o Código de Defesa do Consumidor e sua aplicação na defesa dos direitos dos cidadãos.

Para participar, acesse o Procon Estadual no Instagran por meio do link (https://instagran.com/procon_estadualms?igshid=1s45fo1bjvzt9). Participe e discuta seus interesses