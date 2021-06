Com a aproximação da data tradicionalmente comemorada como Dia dos Namorados, 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio ( casamenteiro), equipe de pesquisa da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, órgão integrante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast, visitou vários estabelecimentos especializados na comercialização de produtos bastante procurados como presentes, como forma de marcar as comemorações.

Por se tratar de pesquisa específica, foram considerados produtos encontrados em, no mínimo, dois estabelecimentos onde a pesquisa foi consolidada. Por serem os mais requisitados para a data o levantamento se limitou a relógios, perfumes e flores produto que apresentou variação mais elevada, de 200%.

Em se tratando de relógios femininos, a maior variação nos preços (85,84%) se deu em relação ao Lince com pulseira metálica. Nas lojas Renner é vendido por R$ 139,90 enquanto na C&A (ambas no Shopping Campo Grande ), por R$ 259,99. Já, a menor variação (8,34%) se dá no Technos pulseira metálica. O mais barato (R$ 239,90) está na Riachuelo e o mais caro ( R$ 259,90), na Renner, no mesmo shopping.

Na verão masculina, a variação mais sensível é de 40% para a marca Dumont com pulseira metálica. Ele custa R$ R$ 199,99 nas Pernambucanas e R$ 279,99 na C&A. Neste caso, o Technos com pulseira metálica apresentou a menor variação (0,03%), uma vez que pode ser encontrado por R$ 299,90 na Riachuelo e Renner e por R$ 299,99 na C&A.

Também alvos de alta procura, os perfumes tiveram variações entre 48,17% e 0,15%. Britney Spears Fantasy Rainbow eau de toilette 100 ml feminino com 31,05% de diferença, está a venda na Renner por R$ 289,90 e na Riachuelo por R$ 379,90. Enquanto isso, o 212 Vip rosé eau de perfum com 80 ml é encontrado na Anne Gachet por R$ 589,00 e na Riachuelo e Renner por R$ 589,90, ou seja, diferença de 0,15%.

Para os masculinos a diferença mais considerável (48,17%) está no Giorgio Armani Acqua di Gio eau de toilette com 30 ml. Na Riachuelo o valor para compra é de R$ 269,90 e na Renner, R$ 399,90. A menor diferença (0,17% é em relação ao CH Men eau de toilette com 100 ml. Na Anne Gachet pode ser encontrado por R$ 529,00 e na Riachuelo por R$ 529,90). O detalhe é que em nenhum dos itens divulgados houve variação acima de 100%. Dos 13 itens femininos, 7 não sofreram variação e dos 16 masculinos, 9 não sofreram variação.

Falando de flores, o buquê com três rosas de origem nacional foi onde se detectou a maior variação, ou seja, 200%. O menor preço, na Floricultura Marrocos ( avenida Mato Grosso 1 312) é de R$ 25,00. O maior, na Varanda Flores ( avenida Mato Grosso 1 450), R$ 75,00. Variação idêntica também ocorreu em relação a Cesta Café da Manhã especial com 20 a 30 itens. No Cantinho das Flores (rua Pedro Celestino 3 678 – Monte Castelo) o valor para venda está fixado em R$ 145,00 enquanto na Flor do Campo (rua Rui Barbosa 1 526 – Monte Líbano), R$ 435,00.

No comparativo anual, nos itens relógios femininos, dos 3 comparados a maior variação foi de 42,84% e a menor de 11,15%. Nos masculinos foi de 46,69% e 0,02% respectivamente. Quanto aos perfumes femininos, dos 7 itens comparados, a maior variação foi de 23,20% e a menor de 1,76%. Nos masculinos foi de 16,68% e 2,50% respectivamente. Em relação às flores, dos 10 comparados, a maior variação foi de 21,51% e a menor 0,37%.

Anexo, planilhas das pesquisas e comparativos.

