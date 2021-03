O atendimento presencial na Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, órgão integrante da Secretaria de estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast ficará suspenso pelo período de 14 dias à partir de hoje (15 de março).

A decisão tomada pela secretária Elisa Céia Pinheiro Nobre, da Sedhast, se deu levando em consideração a necessidade de promover segurança tanto aos consumidores como aos servidores do Procon Estadual, tendo em vista que a redução do fluxo de pessoas nos órgãos públicos é urgente dado o aumento vertiginoso de internações de pacientes acometidos pela Covid – 19.

Para a efetivação da medida se considerou, também, que vem se ampliando cada vez mais a ocupação de leitos de UTI em hospitais públicos e privados além da confirmação da circulação da variante PI da doença em território sul-mato-grossense.

Durante o período de suspensão, as reclamações, solicitações de orientação e denúncias dos consumidores deverão ser encaminhadas por meio do site www.procon.ms.gov.br (fale conosco), pelo disque denuncia 151 ou, ainda por meio do whatsapp 9 9158 0888. Os pedidos e denúncias serão analisadas pelos servidores do Procon Estadual e as medidas serão tomadas de acordo com cada caso.