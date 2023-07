Procon/MS tem segurança reforçada durante todo período de atendimento

Policiais militares passaram a reforçar, nesta semana, a segurança da sede do Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos). Eles estarão presentes durante todo o período de atendimento da unidade, das 7h às 19h, ampliando ações que já haviam sido implementadas desde abril com a realização de rondas semanais.

A presença dos profissionais integra protocolo de intenções firmado entre a Sead e a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), tendo por base relatório de segurança entregue pelo Procon/MS em maio, no qual consta diagnóstico de ajustes as necessidades de tratamento de riscos da instituição.

“Estamos promovendo em conjunto as melhorias necessárias nos processos de segurança ora adotados no Procon/MS. Com o suporte da Polícia Militar, via Sejusp, reforçamos os trabalhos preventivo e de inteligência, que já estavam em curso”, pontua a titular da Sead, Patrícia Cozzolino.

Para a secretária-executiva do Procon/MS, Nilza Yamasaki, a medida reflete compromisso em se assegurar atendimento de qualidade e seguro aos consumidores, fornecedores e servidores. “Temos ainda previsto para os próximos dias a finalização do processo de cessão e instalação de aparelho pórtico detector de metais, em cooperação com a Penitenciária Federal de Campo Grande”, destaca Nilza.

O reforço na segurança ocorre em paralelo a fase preparatória de processo administrativo para mudança da sede do Procon/MS, onde se buscará qualificar a estrutura de atendimento com a garantia de segurança ao público e aos servidores da instituição.

Foto: Kleber Clajus/Procon/MS