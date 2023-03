Após o assassinado do empresário Antônio Caetano de Carvalho numa audiência de conciliação no Procon no dia 13 de fevereiro do corrente ano em Campo Grande o órgão de defesa do consumidor terá serviço de inteligência da polícia. Um protocolo foi publicado no Diário Oficial de hoje (14) que deverá ser apresentado em 60 dias para a implantação de medidas preventivas e de aprimoramento da segurança e gestão de riscos nas rotinas processuais envolvendo o atendimento e as conciliações nas instalações do Procon/MS. Há a possibilidade de policiais à paisana durante audiências.

O policial reformado José Roberto se entregou a polícia três dias depois do crime. Em depoimento ele confessou o homicídio após a briga com o empresário.